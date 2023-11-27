В России предложили выплачивать родителям школьников по 15 тысяч рублей к учебному году

В Госдуму внесён законопроект "О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года". Для получения средств в размере 15 тысяч рублей родитель должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Документ, автором которого является Законодательное собрание Ленинградской области, опубликован в электронной базе Госдумы.

По словам инициаторов проекта, в России стало значительно дороже собрать ребёнка в школу, бюджет может достигать 30 тысяч рублей. При этом, говорят авторы инициативы, в современных экономических условиях многие россияне испытывают серьёзные финансовые трудности.

В пояснительной записке к проекту указано, что ребёнок тоже должен иметь российское гражданство и обучаться в школе. Предложенная выплата не будет учитываться в составе дохода семьи и не повлияет на предоставление других мер социальной поддержки.

Согласно документу, россиянам также предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить её покупательную способность.