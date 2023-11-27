Назначен новый замминистра финансов России

На новой должности Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики, пояснили в пресс-службе Минфина.

А ранее сообщалось, что новым начальником Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, сменивший на этом посту Михаила Матвеевского. Кадровые перестановки произошли в октябре 2023 года.