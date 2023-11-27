Назначен новый замминистра финансов России
Мишустин назначил Ивана Чебескова новым заместителем министра финансов России
Иван Чебесков. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков назначен замминистра ведомства. Соответствующее распоряжение за подписью главы правительства Михаила Мишустина опубликовано 27 ноября на официальном портале правовой информации.
"Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", — указано в документе.
На новой должности Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики, пояснили в пресс-службе Минфина.
А ранее сообщалось, что новым начальником Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, сменивший на этом посту Михаила Матвеевского. Кадровые перестановки произошли в октябре 2023 года.