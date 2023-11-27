Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 17:26

"Несовместимо с госслужбой": Лукашенко уволил своего помощника за недопустимый проступок

Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Брыло за недопустимый проступок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Игоря Брыло c должности помощника главы государства — инспектора по Витебской области. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Примечательно, что в указе говорится, что Лукашенко принял данное решение в связи с "несовместимым с государственной службой проступком" Брыло. Однако, какой именно проступок стал причиной увольнения, не раскрывается.

Игорь Брыло получил должность помощника президента Белоруссии в июле этого года. То есть на своём посту он не продержался и полгода. До этого чиновник занимал пост руководителя Минсельхоза и продовольствия республики.

Лукашенко разразился мощной шайбой в ворота минчан в ходе хоккейного матча

Лукашенко разразился мощной шайбой в ворота минчан в ходе хоккейного матча

Ранее Лайф писал, что Лукашенко отчитал Армению за ненужный демарш после пропущенного Николом Пашиняном саммита ОДКБ. По словам белорусского президента, разногласия нужно обсуждать за столом.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Наталья Исакова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров