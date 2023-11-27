"Несовместимо с госслужбой": Лукашенко уволил своего помощника за недопустимый проступок
Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Брыло за недопустимый проступок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Игоря Брыло c должности помощника главы государства — инспектора по Витебской области. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Примечательно, что в указе говорится, что Лукашенко принял данное решение в связи с "несовместимым с государственной службой проступком" Брыло. Однако, какой именно проступок стал причиной увольнения, не раскрывается.
Игорь Брыло получил должность помощника президента Белоруссии в июле этого года. То есть на своём посту он не продержался и полгода. До этого чиновник занимал пост руководителя Минсельхоза и продовольствия республики.
Ранее Лайф писал, что Лукашенко отчитал Армению за ненужный демарш после пропущенного Николом Пашиняном саммита ОДКБ. По словам белорусского президента, разногласия нужно обсуждать за столом.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев