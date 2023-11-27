Замглавы Минтранса освободили от должности

По сообщению пресс-службы Минтранса, Чалик планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса. В ведомстве он курировал вопросы авиации. До назначения на должность замглавы Минтранса в январе 2021 года Чалик около десяти лет был заместителем гендиректора "Аэрофлота". По данным ТАСС, пост замминистра транспорта России может занять замруководителя Росавиации Владимир Потешкин.