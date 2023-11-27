Замглавы Минтранса освободили от должности
Чалика освободили от должности замглавы Минтранса из-за истечения контракта
Игорь Чалик. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Замглавы Минтранса России Игоря Чалика освободили от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта РФ в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", — говорится в постановлении правительства.
По сообщению пресс-службы Минтранса, Чалик планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса. В ведомстве он курировал вопросы авиации. До назначения на должность замглавы Минтранса в январе 2021 года Чалик около десяти лет был заместителем гендиректора "Аэрофлота". По данным ТАСС, пост замминистра транспорта России может занять замруководителя Росавиации Владимир Потешкин.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минтранса Виталий Савельев раскрыл число самолётов, потерянных Россией из-за санкций. По его словам, решение о таких ограничительных мерах стало крайне неожиданным.