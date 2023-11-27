Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 18:33

В России приостановят индексацию зарплат сенаторам, судьям и прокурорам

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат некоторых госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат некоторых государственных служащих. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, до 1 января 2025 года приостановлена индексация заработных плат судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Ожидаемый финансовый эффект от этих мер — 36 миллиардов рублей.

Отмечается, что закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в следующем году всех принятых Россией обязательств, установленных законами и другими правовыми актами.

С 1 декабря пенсионеры получат прибавку: Кому пересчитают выплаты и на сколько

С 1 декабря пенсионеры получат прибавку: Кому пересчитают выплаты и на сколько

Ранее Лайф писал, что Госдума приняла во II чтении новую редакцию закона о занятости. Документ предусматривает ежегодную индексацию пособия по безработице, предоставляет службам занятости новые возможности и функционал, а также уточняет критерии, которые помогут с поиском работы потенциальным кандидатам.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров