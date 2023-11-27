В России приостановят индексацию зарплат сенаторам, судьям и прокурорам

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат некоторых государственных служащих. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, до 1 января 2025 года приостановлена индексация заработных плат судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Ожидаемый финансовый эффект от этих мер — 36 миллиардов рублей.

Отмечается, что закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в следующем году всех принятых Россией обязательств, установленных законами и другими правовыми актами.