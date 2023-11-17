Госдума приняла во II чтении новую редакцию закона о занятости

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о занятости, предложенный партией "Единая Россия" ещё в январе этого года. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает ежегодную индексацию пособия по безработице, предоставляет службам занятости новые возможности и функционал, а также уточняет критерии, которые помогут с поиском работы потенциальным кандидатам. Так, человеку будут предлагать должности с учётом его опыта, расположения рабочего места, жизненных обстоятельств и наличия инвалидности.