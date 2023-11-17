Госдума приняла во II чтении новую редакцию закона о занятости
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о занятости, предложенный партией "Единая Россия" ещё в январе этого года. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Документ предусматривает ежегодную индексацию пособия по безработице, предоставляет службам занятости новые возможности и функционал, а также уточняет критерии, которые помогут с поиском работы потенциальным кандидатам. Так, человеку будут предлагать должности с учётом его опыта, расположения рабочего места, жизненных обстоятельств и наличия инвалидности.
"По просьбе всероссийских организаций инвалидов, которые выразили сомнение, что субъекты РФ будут определять квоты для трудоустройства инвалидов не вполне объективно, предлагаем установить норму, что эти квоты будут определяться в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда", — сказал замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.
Напомним, "Единая Россия" внесла в Госдуму новую редакцию закона "О занятости" в январе. Она заменит действующий документ, который за 30 лет серьёзно устарел и не отражает современных реалий, уточнял тогда секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В документе говорится о том, что работодатели имеют право на финансовую помощь при найме молодых сотрудников, а Правительство России будет устанавливать порядок профессионального обучения таких специалистов.
LIFE / Эмин Калантаров