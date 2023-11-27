Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Рязанской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. По данным Минобороны РФ, он был сбит в 21:30 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", — сообщили в ведомстве.

В этот же день, 27 ноября, украинский беспилотник был сбит в Каменском районе Ростовской области. Объект уничтожила российская система противовоздушной обороны.