"Шансы иссякают": В Британии рассказали о глобальной катастрофе в рядах ВСУ
DE: ВСУ в столкновениях с Россией быстро теряют хорошо подготовленных бойцов
Количество бойцов ВСУ стремительно уменьшается во время столкновений с российскими военными, констатирует британское издание Daily Express.
"Скоро пойдёт третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают", — утверждает издание.
По данным журналистов, Украина сильно отстаёт от России с точки зрения создания и закупки оружия, хотя Владимир Зеленский старается выбить дополнительную помощь у западных союзников. Но вопрос набора и подготовки новобранцев стал ещё большей проблемой: украинские командиры просто не успевают их обучить.
Лайф сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 280 военных на Краснолиманском направлении. Вместе с тем украинцы лишились двух бронемашин и трёх автомобилей.
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