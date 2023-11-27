Количество бойцов ВСУ стремительно уменьшается во время столкновений с российскими военными, констатирует британское издание Daily Express.

"Скоро пойдёт третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают", — утверждает издание.

По данным журналистов, Украина сильно отстаёт от России с точки зрения создания и закупки оружия, хотя Владимир Зеленский старается выбить дополнительную помощь у западных союзников. Но вопрос набора и подготовки новобранцев стал ещё большей проблемой: украинские командиры просто не успевают их обучить.