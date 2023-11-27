Власти Рязанской области рассказали о последствиях атаки дрона на регион
Губернатор Малков: При попытке атаки дрона в Рязанской области никто не пострадал
При попытке атаки украинского беспилотника на Рязанскую область никто не пострадал. По словам губернатора региона Павла Малкова, разрушений также не зафиксировано.
Камера запечатлела звуки взрывов в Рязанской области, которые прогремели вечером 27 ноября. Видео © t.me / SHOT
"Сегодня вечером, по сообщению Минобороны РФ, средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", — написал он в телеграм-канале.
Звуки взрывов, которые раздавались сегодня вечером в Рязанской области, также зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На видео, которое есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, слышны громкий треск и грохот, от которого сработала сигнализация на припаркованных автомобилях.
Лайф сообщал, что ранее средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. Попытка киевского режима совершить атаку на территорию России была пресечена вечером 27 ноября.
t.me / SHOT