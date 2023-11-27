Власти Рязанской области рассказали о последствиях атаки дрона на регион

При попытке атаки украинского беспилотника на Рязанскую область никто не пострадал. По словам губернатора региона Павла Малкова, разрушений также не зафиксировано.

Камера запечатлела звуки взрывов в Рязанской области, которые прогремели вечером 27 ноября. Видео © t.me / SHOT

"Сегодня вечером, по сообщению Минобороны РФ, средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", — написал он в телеграм-канале.

Звуки взрывов, которые раздавались сегодня вечером в Рязанской области, также зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На видео, которое есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, слышны громкий треск и грохот, от которого сработала сигнализация на припаркованных автомобилях.