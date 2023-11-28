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27 ноября, 21:30

Захарова отреагировала на слова Борреля о бессмысленности помощи Газе

Захарова назвала "апологетикой трансгуманизма" слова Борреля о помощи Газе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала громкое заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о бессмысленности оказания гуманитарной помощи людям, "которых убьют" в ходе палестино-израильского конфликта. По её словам, данное высказывание является "апологетикой трансгуманизма".

"Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрёт, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?" — задалась вопросом Захарова.

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Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счёл бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кто "завтра будет убит". Такое заявление он озвучил, говоря о ближневосточном конфликте.

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t.me / МИД России

Оксана Попова
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