Захарова отреагировала на слова Борреля о бессмысленности помощи Газе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала громкое заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о бессмысленности оказания гуманитарной помощи людям, "которых убьют" в ходе палестино-израильского конфликта. По её словам, данное высказывание является "апологетикой трансгуманизма".

"Апологетика трансгуманизма. Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрёт, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?" — задалась вопросом Захарова.