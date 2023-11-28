Больше не Зеленский: Киевский театр изменил фамилию опасающегося холопов персонажа

В Киевском драматическом театре на Подоле решили заменить фамилию главного героя в комедии "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого, прежде чем сыграть премьеру. Как сообщает телеканал "Звезда", один из персонажей пьесы носит фамилию Зеленский. Он часто ропщет на подчинённых ему "холопов", боясь при этом, что те могут сказать лишнее.

На сайте сначала фамилия героя была указана, как в оригинале, но позднее сменилась на другую — Залуский. Остальные персонажи сохранили свои имена. Изменения пока коснулись только украинской версии сайта, в английскую изменения ещё не внесли.