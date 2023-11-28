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27 ноября, 23:52

Затонувшее в Греции судно могло везти контрабанду на Украину

Kathimerini: Затонувший в Греции корабль шёл на Украину с подозрительным грузом

Грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов, затонувшее в воскресенье близ греческого острова Лесбос, на самом деле следовало на Украину и могло вести контрабанду. Об этом передаёт газета Kathimerini.

"Судно было включено в чёрный список <…>. Два года назад было установлено, что документы, касающиеся членов экипажа, были незаверенными, а в книге горючего были противоречивые записи. Последний элемент интерпретируется как указание на то, что судно, возможно, ходило по незаконным, незадекларированным маршрутам, то есть могло быть причастно к контрабанде", — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что единственный спасённый моряк во время беседы с представителями Береговой охраны Греции сообщил, что корабль на самом деле направлялся на Украину, а в Турции они должны были лишь заправиться горючим. Также в газете отметили, что вызывают подозрения действия экипажа, который, следуя указаниям судовладельческой компании, обратился за помощью лишь спустя сутки после того, как на судне возникла течь.

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Напомним, что 26 ноября в Греции возле острова Лесбос затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа. Согласно предоставленным данным, гружённое солью судно Raptor следовало из Египта в Стамбул. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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