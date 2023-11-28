Не лучший способ похудеть: Врач раскрыла минусы популярных у россиянок разгрузочных дней

Разгрузочными днями называют периоды, в которые человек сокращает число потребляемых калорий и отказывается от ряда продуктов, вроде сладкого, фастфуда, жиров и соли. При этом, речь не идёт о полном отказе от еды, заявила "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"Чаще всего разгрузочные дни себе назначают те, кто хочет сбросить лишний вес. В некоторых случаях это действительно помогает. Ряд исследований показал, что режим питания, при котором "голодные" дни чередуются с обычными, несколько эффективнее, чем ежедневное незначительное снижение количества потребляемых калорий. Но также есть исследования, которые не выявили существенной разницы между этими методами", — рассказала Кашух.

Она пояснила, что люди часто сами себе прописывают разгрузочные дни, хотя это не самый удачный способ похудеть. В первую очередь в разгрузочные дни сложно соблюдать баланс калорий: в одни дни человек переедает, в другие довольствуется низкокалорийной пищей. Кроме того, переносить голод — психологически и физиологически сложно.

Также в разгрузочные дни некоторые люди теряют работоспособность, у них ухудшается внимание и настроение. И это не говоря о том, что несбалансированное питание и монодиеты могут вызвать расстройство ЖКТ и привести к дефициту витаминов и минералов.

Кроме того, вес после разгрузочного дня снижается не за счёт уменьшения жировой массы, а за счёт потери жидкости. Чтобы поддерживать вес в норме и хорошо себя чувствовать, нужно придерживаться здорового рациона, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы. При этом, нужно регулярно заниматься физической нагрузкой.

А если уж решились на разгрузочный день, стоит предварительно посоветоваться с диетологом, заявила специалист. Ведь рекомендации из интернета могут привести к проблемам со здоровьем. При беременности и кормлении, а также людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов пищеварения, во время недомогания или обострения заболеваний лучше вообще забыть про разгрузочные дни.

По словам специалиста, вокруг разгрузочных дней подогревается миф об избавлении от шлаков и токсинов, чего на самом деле не происходит. Организм самостоятельно справляется с этой задачей. А если нет, тут нужно бежать к врачу, а не садиться на диеты, резюмировала Кажух.