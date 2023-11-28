Правительство может ограничить вывоз зерновых из России

В российском кабинете министров допустили возможность введения запрета на вывоз зерновых товаров, среди которых пшеница, ячмень, кукуруза и рожь, из России. Как передаёт газета "Известия" мера будет реализована, если количество культур достигнет критической отметки в 10 миллионов тонн.

В настоящее время критически низкий уровень остатков зерновых составляет 10 миллионов тонн — этого хватит примерно на полтора месяца внутреннего потребления. Минсельхоз рассчитывает его, исходя из годового потребления товара в России, а это около 80-85 миллионов тонн зерновых.

В связи с этим рабочая группа по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию решила, что Минсельхозу нужно ежемесячно мониторить остатки зерновых культур. Если они достигнут критической отметки, то ведомству рекомендовано направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерна из России.