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28 ноября, 04:31

Вызывают удушье: Названы самые опасные для человека комнатные растения

Ландшафтный дизайнер Воронова: Герань и папоротник могут вызвать удушье

Аллергия на цветы может возникнуть в любой момент, даже если буквально вчера аромат растения вызывал только приятные слёзы. Наиболее опасными для аллергиков считаются декоративные растения, рассказала aif.ru ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

Среди самых сильных аллергенов — герань, папоротники, филодендрон, диффенбахия, алоказия, цикламен, толстянка. Аллергия у каждого проявляется индивидуально, но эти растения наиболее часто становятся её причиной.

"Особенно это касается герани и папоротников. Эфирные масла, содержащиеся в листьях герани, и есть основные аллергены, вызывающие головные боли, иногда высыпания на коже и ещё реже — удушье. Папоротники же производят мелкие споры, которые, естественно, распространяются по всему помещению и могут вызвать проблемы с дыханием, в частности сильный кашель", — пояснила Воронова.

Осторожными должны быть и те, кто занимается выгонкой цветов зимой, ведь аллергические реакции могут вызывать лилии и гиацинты. А вот тюльпаны и домашние орхидеи вызывают аллергию реже.

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Обложка ©

Getty Images / Sara Monika

Анатолий Симоненко
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