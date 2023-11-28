Бойцы группировки "Запад" отразили контратаки ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие продолжают своё продвижение на Купянском направлении. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, на данном участке бойцы ВС РФ отразили несколько контратак Вооружённых сил Украины.

"На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый", — приводит слова военного РИА "Новости".

Зыбинский также подчеркнул, что благодаря чёткой и слаженной работе артиллерии группировки была сорвана попытка ротации украинской 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка, Ягодное. Также глава пресс-центра "Запада" рассказал об удачном применении методов контрбатарейной борьбы, в результате чего в районах населённых пунктов Колесниковка и Кисловка украинцы потеряли 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчёт.