Власти Шри-Ланки объяснили, как россияне могут получить бесплатные визы

На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз гражданам России, Китая, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Оно продлится до 31 марта следующего года, сообщили на сайте электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции страны.

Выдача бесплатных виз осуществляется в качестве "пилотной программы по туристической отрасли в соответствии с решением кабинета министров". Для получения документа необходимо оформить заявку до прибытия в Шри-Ланку.

Отмечается, что иностранным гражданам разрешается находиться в стране 30 дней, тогда как двукратный въезд возможен с даты первого прибытия в течение 30 дней.