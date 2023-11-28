Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 06:02

Власти Шри-Ланки объяснили, как россияне могут получить бесплатные визы

Власти Шри-Ланки заявили о начале выдачи бесплатных виз гражданам России

На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз гражданам России, Китая, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Оно продлится до 31 марта следующего года, сообщили на сайте электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции страны.

Выдача бесплатных виз осуществляется в качестве "пилотной программы по туристической отрасли в соответствии с решением кабинета министров". Для получения документа необходимо оформить заявку до прибытия в Шри-Ланку.

Отмечается, что иностранным гражданам разрешается находиться в стране 30 дней, тогда как двукратный въезд возможен с даты первого прибытия в течение 30 дней.

Россиянам рассказали, куда можно поехать без виз и загранпаспортов

Россиянам рассказали, куда можно поехать без виз и загранпаспортов

Ранее Лайф писал, что россиянам начали задерживать визы в Китай из-за их поездок в Турцию. Проверка документов китайской стороной может достигать нескольких месяцев. Эксперт объяснил, что, если направить объяснительную о целях поездки в Турцию, ход обработки документов ускоряется.

Обложка ©

freepik / lifeforstock

Ян Поланин
  • Новости
  • Шри-Ланка
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров