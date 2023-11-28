Якутский фермер, слепивший "шоколадного зайца" из навоза, не станет делать символ 2024 года

Якутский фермер Михаил Боппосов, автор скульптур животных из навоза, заявил, что не станет лепить символ наступающего 2024 года. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мужчина, который вот уже более десяти лет создаёт фигуры зверей из нестандартного материала, в этом году не сможет сделать новый шедевр из-за того, что лечится от онкологии. Сам же творец подчёркивает, что просто слегка приболел.

Кролик с барабаном — первая подвижная скульптура из навоза от Михаила Боппосова. Видео © VK / Новости Якутии YAKUTIA.INFO

"Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле я же все двенадцать символов года изготовил уже. Да, немного приболел, прохожу лечение. Но это ведь не главная причина", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Якутский фермер Михаил Боппосов со своим знаменитым шедевром. Фото © VK / Михаил Боппосов | Скульптуры из навоза