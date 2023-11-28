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28 ноября, 08:47

В России разработали дрон, которым можно управлять силой мысли

<p>Нейроинтерфейс для дрона "Пионер мини", управляемый силой мысли. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/neurobotics/48" target="_blank" rel="noopener noreferrer">neurobotics</a></p>

Нейроинтерфейс для дрона "Пионер мини", управляемый силой мысли. Обложка © Telegram / neurobotics

Специалисты российской компании "Нейроботикс" разработали беспилотник "Пионер мини", которым можно управлять силой мысли благодаря подключению к нейроинтерфейсу NeuroPlay. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Специалисты показывают, как работает нейроинтерфейс для дрона. Видео © Telegram / neurobotics

"Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон "Пионер мини" компании "Геоскан" с нейроинтерфейсом NeuroPlay, который позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли", указано в сообщении.

По словам учёных, новая технология может использоваться во многих областях, например в нейротехнологиях, мехатронике, аэродинамике и программировании. Такой способ управления позволит пилотам улучшать свои навыки и быстро восстанавливаться. Генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий подчеркнул, что дроны можно будет применять для реабилитации граждан в инклюзивных соревнованиях.

Специалисты планируют использовать БПЛА для проведения российских турниров с расчётом на выход на международный уровень в будущем. По словам гендиректора компании "Нейроботикс" Владимира Конышева, новый дрон с нейроинтерфейсом является очень важным инструментом подготовки операторов критических процессов.

Российские учёные запатентовали дрон-пожарник

Российские учёные запатентовали дрон-пожарник

А ранее Лайф рассказывал, что петербургские учёные вместе со спасателями создали уникальный дрон, который позволит по крику находить заблудившегося в лесу человека. К разработке беспилотника привлекли даже оперных певцов для изучения уникальности природы человеческого голоса.

Дарья Нарыкова
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