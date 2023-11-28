В России разработали дрон, которым можно управлять силой мысли
Нейроинтерфейс для дрона "Пионер мини", управляемый силой мысли. Обложка © Telegram / neurobotics
Специалисты российской компании "Нейроботикс" разработали беспилотник "Пионер мини", которым можно управлять силой мысли благодаря подключению к нейроинтерфейсу NeuroPlay. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Специалисты показывают, как работает нейроинтерфейс для дрона. Видео © Telegram / neurobotics
"Разработчики компании "Нейроботикс" связали дрон "Пионер мини" компании "Геоскан" с нейроинтерфейсом NeuroPlay, который позволяет пилотам управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли", — указано в сообщении.
По словам учёных, новая технология может использоваться во многих областях, например в нейротехнологиях, мехатронике, аэродинамике и программировании. Такой способ управления позволит пилотам улучшать свои навыки и быстро восстанавливаться. Генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий подчеркнул, что дроны можно будет применять для реабилитации граждан в инклюзивных соревнованиях.
Специалисты планируют использовать БПЛА для проведения российских турниров с расчётом на выход на международный уровень в будущем. По словам гендиректора компании "Нейроботикс" Владимира Конышева, новый дрон с нейроинтерфейсом является очень важным инструментом подготовки операторов критических процессов.
А ранее Лайф рассказывал, что петербургские учёные вместе со спасателями создали уникальный дрон, который позволит по крику находить заблудившегося в лесу человека. К разработке беспилотника привлекли даже оперных певцов для изучения уникальности природы человеческого голоса.