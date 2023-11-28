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28 ноября, 09:42

Песков: Путин по ВКС из Сочи выступит на Всемирном русском народном соборе

Президент России Владимир Путин сегодня работает в Сочи, глава государства по видеоконференцсвязи выступит на Всемирном русском народном соборе и примет участие в открытии медицинских объектов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет работать во второй половине дня в Сочи. Из Сочи он в режиме видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Затем российский лидер также по ВКС примет участие в мероприятии, связанном с реализацией нацпроекта "Здравоохранение", и откроет ряд медицинских учреждений.

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В пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) также примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви (РПЦ) и других централизованных религиозных объединений, органов госвласти, а также общественники, деятели науки и культуры. Тема мероприятия — "Настоящее и будущее Русского мира".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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