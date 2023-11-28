На Урале две мамы устроили кровавый мордобой у детсада из-за спора в соцсетях

В Екатеринбурге две матери устроили мордобой прямо возле детского сада "Апельсинки". Как пишет портал Е1.ru, поводом стал пост в соцсетях, из-за которого женщины начали оскорблять друг друга.

Всё началось, когда Анастасия и муж Марии поспорили под новостью о конфликте со стрельбой между мужчинами в ТЦ "Гринвич", который произошёл 26 ноября. В своём комментарии женщина обратила внимание на национальность участников конфликта. После этого муж Марии попросил объяснить, как же она смогла определить её. В ответ Анастасия посоветовала ему "включить мозг". За супруга тут же вступилась Мария и назвала оппонентку "дурой". На этом их онлайн-перепалка закончилась.

Однако на следующий день женщины случайно встретились у детского сада и продолжили конфликт. Из словесной перепалки он перерос в драку. В результате Анастасия получила перелом носа и написала заявление в полицию.

"Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребёнка, что её муж будет всё решать", — поделилась пострадавшая.

Пострадавшая Анастасия. Фото © Е1.ru

Однако Мария же в ответ обвинила Анастасию в клевете. Женщина утверждает, что у неё не было никакого ножа и никому она угрожать не собиралась. В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.