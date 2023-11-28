Названы лучшие специи для защиты иммунитета от вирусов

Употребление в пищу острых приправ укрепляет иммунитет. Так, имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи содержат биологически активные вещества и природные антибиотики, имеют противовирусные свойства, помогающие защищать иммунную систему человека. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Золотарёв.

"Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем позаимствовать у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий. Здесь чаще всего называют жгучие перцы. Также большая часть острых продуктов, например хрен, содержат сильные антиоксиданты", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik, добавив, что антиоксиданты обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему.

Специалист выделил уникальное свойство куркумы, которая способна стимулировать иммунную систему "на ранней стадии, когда вирус или бактерия попадёт в наш организм". Горчица же, по словам врача, стимулирует бронхолёгочный иммунитет.

Правильное комбинирование приправ увеличивает положительный эффект. Квашеную капусту, например, можно смешать с имбирём, что улучшит её полезные свойства, пояснил Золотарёв. Вместе с тем эксперт предупредил, что людям с болезнями ЖКТ или аллергией следует с осторожностью относиться к острым специям.