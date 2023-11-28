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Опубликовано 28 ноября 2023, 12:05

Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в Запорожье

МО РФ: ВСУ потеряли до 65 бойцов на Запорожском направлении

Украинская армия потеряла до 65 бойцов на Запорожском направлении. Фото © VK / Минобороны России

Украинская армия потеряла до 65 бойцов на Запорожском направлении. Фото © VK / Минобороны России

Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 28 ноября. За прошедшие сутки противник лишился 65 бойцов и двух американских бронетранспортёров М113 в районе Работина и Малой Токмачки.

"Отражена атака штурмовой группы противника в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области", указано в сообщении оборонного ведомства.

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Российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ

А ранее Лайф писал, что группировка "Запад" отбила под Купянском контратаки 57-й бригады ВСУ. В районе населённых пунктов Колесниковка и Кисловка украинские военные потеряли 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчёт.

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Дарья Нарыкова
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