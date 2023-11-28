Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в Запорожье
МО РФ: ВСУ потеряли до 65 бойцов на Запорожском направлении
Украинская армия потеряла до 65 бойцов на Запорожском направлении. Фото © VK / Минобороны России
Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 28 ноября. За прошедшие сутки противник лишился 65 бойцов и двух американских бронетранспортёров М113 в районе Работина и Малой Токмачки.
"Отражена атака штурмовой группы противника в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.
А ранее Лайф писал, что группировка "Запад" отбила под Купянском контратаки 57-й бригады ВСУ. В районе населённых пунктов Колесниковка и Кисловка украинские военные потеряли 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчёт.