Эксперт цитатой Высоцкого назвала главное качество для работников IT-сферы

Принято считать, что IT — чисто мужская профессия. О том, способны ли в этом мире выжить женщины и станет ли сфера информационных технологий более привлекательной для россиянок, Лайфу рассказала генеральный директор МТС Диджитал и участница форума Woman Who Matters Оксана Воробьева.

"Когда мы говорим про IT, всем почему-то кажется, что люди в этой сфере занимаются только тем, что решают алгоритмы и паяют микросхемы. Во-первых, девчонки с этим тоже прекрасно могут справиться. А во-вторых, у нас огромный спектр задач: управление продуктами, взаимодействие команд и много ещё чего интересного. Поэтому умный, сильный, стремящийся человек, будь то мужчина или женщина, сможет состояться в любой индустрии, в том числе в IT", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По её словам, стереотипы о дамах в IT чаще всего не имеют ничего общего с реальностью. Также Воробьева назвала главное качество, которым должны обладать настоящие IT-профессионалы, и неважно — мужчины или женщины.

"Для меня одно из главных определяющих качеств человека — это умение не впадать в ступор в любой, даже в самой сложной, ситуации. Как у Высоцкого: "Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шёл", — значит, наш человек" Оксана Воробьева Генеральный директор МТС Диджитал

Воробьева отметила очень большой вектор на поддержку молодых IT-талантов в России: в каждом университете есть такой факультет, куда поступать могут ребята из любых городов, в том числе и из глубинки; проводятся профильные олимпиады, на которых выступают как мальчишки, так и девчонки, — будущие профессионалы.

"А девочкам могу сказать только одно: иногда вам кажется, что мальчишки больше предрасположены к математическому и физическому складу ума. У меня огромное количество примеров женского успеха в IT, и мой посыл к вам: не бойтесь, старайтесь, побеждайте — и у вас всё получится!" — дала она напутствие россиянкам.