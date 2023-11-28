В Центробанке назвали "лжебанкротство" СПб биржи почти преступлением

Ситуация с подложным заявлением о банкротстве Санкт-Петербургской биржи (СПб биржи) близка к преступлению, которое требует тщательного расследования. Таким мнением поделился с журналистами во вторник, 28 ноября, глава службы по защите прав потребителей финуслуг российского Центробанка Михаил Мамута.

"То, что мы вчера увидели, — это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению", — отметил он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".

Мамута подчеркнул, что сама биржа заявление на банкротство не подавала, однако после того, как кто-то это сделал за неё, жалоба регулятору со стороны биржи также не поступала. Он добавил, что внешне это выглядит так, будто "рынок очень сильно упал, потом быстро отрос" и кто-то на этом заработал.

СПб биржа — один из крупнейших организаторов торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. Её инвесторы осуществляют торговлю ценными бумагами профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Центробанком.