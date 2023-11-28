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28 ноября, 12:03

В Центробанке назвали "лжебанкротство" СПб биржи почти преступлением

Топ-менеджер ЦБ Мамута: Ситуация вокруг СПб биржи близка к преступлению

<p>В Банке России призвали расследовать ситуацию с "банкротством" СПБ Биржи. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/excited-stock-market-trader-with-hands-up-celebrating-a-big-sale-in-times-of-stock-market-crash-multiple-displays-with-real-time-trading-data_21453577.htm#query=%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0&position=22&from_view=search&track=sph&uuid=445fb5c7-428c-4a5a-8afe-18396c20c61a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DCStudio/ freepik</a></p>

В Банке России призвали расследовать ситуацию с "банкротством" СПБ Биржи. Фото © DCStudio/ freepik

Ситуация с подложным заявлением о банкротстве Санкт-Петербургской биржи (СПб биржи) близка к преступлению, которое требует тщательного расследования. Таким мнением поделился с журналистами во вторник, 28 ноября, глава службы по защите прав потребителей финуслуг российского Центробанка Михаил Мамута.

"То, что мы вчера увидели, — это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению", — отметил он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".

Мамута подчеркнул, что сама биржа заявление на банкротство не подавала, однако после того, как кто-то это сделал за неё, жалоба регулятору со стороны биржи также не поступала. Он добавил, что внешне это выглядит так, будто "рынок очень сильно упал, потом быстро отрос" и кто-то на этом заработал.

СПб биржа — один из крупнейших организаторов торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. Её инвесторы осуществляют торговлю ценными бумагами профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Центробанком.

Слух о банкротстве обрушил акции СПБ Биржи

Слух о банкротстве обрушил акции СПБ Биржи

Накануне появилась информация, что СПб биржа подала документы о банкротстве в Арбитражный суд, из-за чего её акции на торгах в понедельник опускались до исторического минимума, но сама площадка эти сведения вскоре опровергла — и котировки восстановились.

Марина Калегина
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