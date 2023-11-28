Легендарного изобретателя керамического бронежилета нашли мёртвым в московской квартире
SHOT: В Москве умер создатель керамического бронежилета Борис Балашов
Создатель керамического бронежилета Борис Балашов. Обложка © gbumac
В Москве ушёл из жизни легендарный изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов. Как сообщает SHOT, мужчина, предположительно, скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 95 лет.
По информации телеграм-канала, тело Балашова нашли накануне в его квартире в столичном районе Зябликово. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено.
Борис Балашов — ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. На его счету 50 запатентованных и внедрённых изобретений, но керамический бронежилет является, пожалуй, самым известным. По сравнению со стальным бронежилетом, он обладает лучшей защитой при меньшем весе. За эту разработку Балашов и его команда получили Премию Совета Министров СССР в 1989 году.
А ранее Лайф писал, что в Москве в возрасте 75 лет скончался известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон. Тело мужчины нашла его племянница. Натансон скончался из-за сердечной недостаточности.