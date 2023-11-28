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28 ноября, 12:34

Легендарного изобретателя керамического бронежилета нашли мёртвым в московской квартире

SHOT: В Москве умер создатель керамического бронежилета Борис Балашов

<p>Создатель керамического бронежилета Борис Балашов. Обложка © <a href="https://gbumac.ru/novosti-gbu-mac/bronezhilet-borisa-balashova-zhurnal-specnaz-rossii-o-zdravstvuyushhem-veterane-velikoj-otechestvennoj-vojny-otce-rukovoditelya-gbu-mac" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gbumac</a></p>

Создатель керамического бронежилета Борис Балашов. Обложка © gbumac

В Москве ушёл из жизни легендарный изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов. Как сообщает SHOT, мужчина, предположительно, скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 95 лет.

По информации телеграм-канала, тело Балашова нашли накануне в его квартире в столичном районе Зябликово. Никаких следов насильственной смерти не обнаружено.

Борис Балашов — ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. На его счету 50 запатентованных и внедрённых изобретений, но керамический бронежилет является, пожалуй, самым известным. По сравнению со стальным бронежилетом, он обладает лучшей защитой при меньшем весе. За эту разработку Балашов и его команда получили Премию Совета Министров СССР в 1989 году.

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А ранее Лайф писал, что в Москве в возрасте 75 лет скончался известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон. Тело мужчины нашла его племянница. Натансон скончался из-за сердечной недостаточности.

Дарья Нарыкова
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