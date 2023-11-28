Мать выброшенной в окно московской школьницы: Дети играли, злого умысла не было

Мать 13-летней школьницы, которую выбросили в окно во время перемены, пока ещё не решила, будет ли настаивать на привлечении к ответственности обидчика и его родителей. Об этом она рассказала в беседе с нашими коллегами с телеканала "360".

Женщина пояснила, что подростки просто бесились во время перемены и, скорее всего, причинить её дочери что-то плохое никто не хотел. У девочки не было конфликта с мальчиком, который вытолкнул её в открытое окно.

"Это было во время игры. Там не было злого умысла", — пояснила мама школьницы.

Сейчас девочка уже дома, у неё ушиб копчика и шеи.