В Московском зоопарке объяснили, почему у пингвинов не мёрзнут лапки даже зимой Московский зоопарк: Температура пингвиньих лап составляет около 4 градусов 28 ноября, 13:29 Telegram / Московский зоопарк

Пингвинам не страшны снег и гололёд. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. Оказывается, всё дело в лапках, ведь они у них тоже холодные. При низкой температуре воздуха конечности нагреваются всего лишь до пары-тройки градусов выше нуля, за счёт чего в морозы не теряется тепло.

Пингвины гуляют по снегу и не боятся холода. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Температура тела у птиц, к слову, достигает 38 градусов. Такая разница связана с особенностями кровотока у пингвинов в лапках. Конечности не нагреваются так сильно, как остальное тело, из-за расположения переплетённых между собой артерий и вен с горячей и холодной кровью.

А ранее зоопарк в Ижевске показал, как белая медведица Думка радуется снегопаду. Местный зоосад опубликовал видео, где видно, с каким удовольствием животное валяется в сугробе и играет с мячиком.

Авторы Дарья Нарыкова