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22 ноября, 13:00

Ижевский зоопарк показал, как белая медведица Думка радуется снегопаду

Сильный снегопад может радовать не только людей, но и животных, и подтверждение этому — белая медведица Думка из Государственного зоопарка Удмуртии в Ижевске. На видео, которое учреждение разместило в соцсетях, она с удовольствием валяется в сугробе.

Белая медведица Думка радуется снегопаду в ижевском зоопарке. Видео © VK / Зоопарк Удмуртии

"Счастье в мелочах. Не только люди, но и животные могут радоваться снегу. Очаровательная Думка с восторгом купается в белоснежном "покрывале" и играет с новым мячиком", — отметили в зоопарке.

В комментариях пользователи восхитились милым роликом и подчеркнули, что косолапые наконец-то попали в свою стихию. Ранее в мэрии Ижевска заявили, что за сутки в городе выпала месячная норма осадков — свыше 30 сантиметров снега.

В Московском зоопарке показали, как животные встретили первый снег

В Московском зоопарке показали, как животные встретили первый снег

Ранее Лайф рассказывал о другом медведе, точнее малышке-панде — детёныше знаменитых Жуи и Диндин. Девочка родилась 30 августа в Московском зоопарке и сейчас уже делает первые попытки встать. Кстати, Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его.

Обложка ©

VK / Зоопарк Удмуртии

Никита Осипов
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