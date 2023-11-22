Ижевский зоопарк показал, как белая медведица Думка радуется снегопаду

Сильный снегопад может радовать не только людей, но и животных, и подтверждение этому — белая медведица Думка из Государственного зоопарка Удмуртии в Ижевске. На видео, которое учреждение разместило в соцсетях, она с удовольствием валяется в сугробе.

Белая медведица Думка радуется снегопаду в ижевском зоопарке. Видео © VK / Зоопарк Удмуртии

"Счастье в мелочах. Не только люди, но и животные могут радоваться снегу. Очаровательная Думка с восторгом купается в белоснежном "покрывале" и играет с новым мячиком", — отметили в зоопарке.