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28 ноября, 14:11

Путин объявил минуту молчания в честь погибших бойцов в СВО

Путин на заседании ВРНС объявил минуту молчания в честь погибших бойцов в СВО

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе специальной военной операции (СВО).

Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе. Видео © LIFE

Выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава государства подчеркнул, что многие участники собора сейчас находятся в Донбассе и Новороссии как волонтёры и добровольцы, а также в рядах воинских подразделений, "вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестёр". Также президент выразил благодарность участникам собора за помощь семьям погибших бойцов СВО.

"Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. Минута молчания", — сказал Путин.

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Всемирный русский народный собор (ВРНС) — международная общественная организация, основанная в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. По уставу ВРНС его главой является Патриарх Московский и всея Руси, по благословению и под председательством которого проводятся ежегодные соборные заседания. В них традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители молодёжи.

Во время своего выступления глава государства также заявил, что российские войска в ходе СВО защищают подлинную свободу. В нашей традиции человек не может быть свободным, если несвободны его близкие, подчеркнул президент.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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