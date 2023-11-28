Путин объявил минуту молчания в честь погибших бойцов в СВО

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе специальной военной операции (СВО).

Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе. Видео © LIFE

Выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава государства подчеркнул, что многие участники собора сейчас находятся в Донбассе и Новороссии как волонтёры и добровольцы, а также в рядах воинских подразделений, "вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестёр". Также президент выразил благодарность участникам собора за помощь семьям погибших бойцов СВО.

"Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. Минута молчания", — сказал Путин.

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — международная общественная организация, основанная в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. По уставу ВРНС его главой является Патриарх Московский и всея Руси, по благословению и под председательством которого проводятся ежегодные соборные заседания. В них традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители молодёжи.