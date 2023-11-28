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28 ноября, 14:03

Путин раскрыл главное конкурентное преимущество России

Путин назвал многообразие культур и традиций конкурентным преимуществом России

Многообразие является конкурентным преимуществом России. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании 25-ого Всемирного русского народного собора (ВРНС) во вторник, 28 ноября. Глава государства призвал беречь Россию и постоянно укреплять её потенциал.

"У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев — наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал", — подчеркнул российский лидер.

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А ранее в ходе своего выступления Путин отметил, что быть русским — это прежде всего ответственность за сбережение своей страны. Глава российского государства заявил, что никому не позволит делить страну и раскалывать общество.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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