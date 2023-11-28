Путин призвал помнить уроки революции 1917 года и распада СССР
Нельзя игнорировать уроки революции 1917 года и распада СССР 1991-го. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.
Российский лидер отметил, что нынешнее поколение продолжает расплачиваться за ошибки, допущенные в те годы.
"Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти", — заявил Путин.
Ранее глава государства объяснил, что значит быть русским. По словам президента, это в первую очередь нести ответственность за сбережение России, именно в этом заключается истинный патриотизм.
ТАСС / Михаил Климентьев