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28 ноября, 14:05

Путин призвал помнить уроки революции 1917 года и распада СССР

Нельзя игнорировать уроки революции 1917 года и распада СССР 1991-го. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

Российский лидер отметил, что нынешнее поколение продолжает расплачиваться за ошибки, допущенные в те годы.

"Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти", — заявил Путин.

Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер

Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер

Ранее глава государства объяснил, что значит быть русским. По словам президента, это в первую очередь нести ответственность за сбережение России, именно в этом заключается истинный патриотизм.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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