Путин призвал помнить уроки революции 1917 года и распада СССР

Нельзя игнорировать уроки революции 1917 года и распада СССР 1991-го. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

Российский лидер отметил, что нынешнее поколение продолжает расплачиваться за ошибки, допущенные в те годы.

"Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти", — заявил Путин.