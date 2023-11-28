Кириенко и Пушилин встретились с деятелями культуры ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается визит первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко. Сегодня, 28 ноября, состоялась его встреча с деятелями искусства и культуры региона, где присутствовал и глава ДНР Денис Пушилин. В ходе встречи поговорили о достижениях, выслушали предложения и инициативы.

Встреча с деятелями культуры ДНР с участием Кириенко и Пушилина. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"В Республике по поручению Президента РФ Владимира Путина работает специальная программа по поддержке культуры, в рамках которой почти все учреждения данной сферы получили то, что наиболее необходимо: оборудование, инструменты, если нужно — срочный ремонт", — подчеркнул Пушилин в своём телеграм-канале по итогам встречи.

Глава ДНР дополнил, что каждый из выступающих благодарил за поддержку и возможность гастролировать по стране, где всегда с теплом и душевностью приветствуют театральные труппы и творческие коллективы. Также на встрече, по словам Пушилина, прозвучала интересная идея о создании площадки для продвижения российского патриотического музыкального контента.

Немало слов было сказано и о возможности проведения музыкального фестиваля в ДНР, а также о создании ассоциации творческих деятелей "Россия — образ будущего". Пушилин поздравил работников культуры Донбасса с присвоением почётного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" и получением высоких государственных наград.