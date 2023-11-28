Сергей Кириенко посетил пункт пропуска "Весело-Вознесенка" в ДНР

Во время визита в Донецкую Народную Республику первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска (АПП) "Весело-Вознесенка", где прошла масштабная реконструкция. Данный объект имеет особое значение, так как через него машины попадают в Мариуполь. Кроме того, он является "воротами" сухопутного пути в Крым.

Сергей Кириенко посетил АПП "Весело-Вознесенка" в ДНР. Видео © VK / Лента новостей Херсона | Z

Во время реконструкции Министерство транспорта создало дополнительные коридоры через пункт пропуска "Весело-Вознесенка". Отметим, что в АПП есть портальный инспекционный досмотровый комплекс для грузовых машин, построен новый пассажирский терминал. На данный момент "Весело-Вознесенка" может пропускать свыше 7,5 тысячи автомобилей в день.