Сергей Кириенко посетил пункт пропуска "Весело-Вознесенка" в ДНР
Во время визита в Донецкую Народную Республику первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска (АПП) "Весело-Вознесенка", где прошла масштабная реконструкция. Данный объект имеет особое значение, так как через него машины попадают в Мариуполь. Кроме того, он является "воротами" сухопутного пути в Крым.
Сергей Кириенко посетил АПП "Весело-Вознесенка" в ДНР. Видео © VK / Лента новостей Херсона | Z
Во время реконструкции Министерство транспорта создало дополнительные коридоры через пункт пропуска "Весело-Вознесенка". Отметим, что в АПП есть портальный инспекционный досмотровый комплекс для грузовых машин, построен новый пассажирский терминал. На данный момент "Весело-Вознесенка" может пропускать свыше 7,5 тысячи автомобилей в день.
Ранее Лайф писал, что Минтранс и "Росгранстрой" создали приложение о проезде через КПП в новые регионы. Система мониторинга очередей "Время в пути" позволяет определять время ожидания. В общей сложности усовершенствованы 10 пропускных пунктов из 15 функционирующих в Луганской и Донецкой Народных Республиках и Херсонской области — ускорено прохождение пунктов пропуска для автомобилистов. Напомним, новые регионы России войдут в границы Южного военного округа с 1 марта. Зона ответственности ЮВО будет расширена на Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
ТАСС / Алексей Коновалов