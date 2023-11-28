Кириенко и Пушилин обсудили ситуацию с подачей света и тепла в ДНР
Совещание с участием Сергея Кириенко и Дениса Пушилина, на котором обсуждалась подача света и тепла в ДНР. Обложка © Telegram / Пушилин
В Донецкой Народной Республике (ДНР) почти везде уже восстановили подачу света и тепла в дома, которые оказались обесточены в результате мегашторма и ударов ВСУ. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин на встрече с первым замруководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.
"Вначале обстрелы со стороны противника, а потом непогода привели к большому числу порывов. Экстренные службы героически восстанавливали сети. Несмотря на значительное количество аварий, большинство абонентов подключили в достаточно короткие сроки", — отметил Пушилин в телеграм-канале по итогам встречи.
В минувшее воскресенье, 26 ноября, на южные регионы России обрушился мегашторм. Непогода и сильный ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, без света в ДНР осталось не менее 200 тысяч жителей. Также стихия не прошла мимо Крыма и Краснодарского края, есть информация о жертвах. Всего из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян.