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28 ноября, 13:24

Кириенко и Пушилин обсудили ситуацию с подачей света и тепла в ДНР

<p>Совещание с участием Сергея Кириенко и Дениса Пушилина, на котором обсуждалась подача света и тепла в ДНР. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/pushilindenis/4043" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пушилин</a></p>

Совещание с участием Сергея Кириенко и Дениса Пушилина, на котором обсуждалась подача света и тепла в ДНР. Обложка © Telegram / Пушилин

В Донецкой Народной Республике (ДНР) почти везде уже восстановили подачу света и тепла в дома, которые оказались обесточены в результате мегашторма и ударов ВСУ. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин на встрече с первым замруководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.

"Вначале обстрелы со стороны противника, а потом непогода привели к большому числу порывов. Экстренные службы героически восстанавливали сети. Несмотря на значительное количество аварий, большинство абонентов подключили в достаточно короткие сроки", — отметил Пушилин в телеграм-канале по итогам встречи.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, на южные регионы России обрушился мегашторм. Непогода и сильный ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, без света в ДНР осталось не менее 200 тысяч жителей. Также стихия не прошла мимо Крыма и Краснодарского края, есть информация о жертвах. Всего из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян.

Названа причина катастрофического шторма на юге России

Названа причина катастрофического шторма на юге России

Наталья Исакова
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