Кириенко и Пушилин обсудили ситуацию с подачей света и тепла в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) почти везде уже восстановили подачу света и тепла в дома, которые оказались обесточены в результате мегашторма и ударов ВСУ. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин на встрече с первым замруководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.