Мегашторм оставил без света не менее 200 тысяч жителей ДНР
Пушилин: Значительное число абонентов в ДНР осталось без света из-за непогоды
Многие жители Донецкой Народной Республики остались сегодня утром без света из-за непогоды. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остаётся значительное количество абонентов", — написал он в телеграм-канале в понедельник, 27 ноября.
Пушилин добавил, что сейчас энергетики устраняют аварии и делают всё необходимое для того, чтобы нормализовать подачу света и тепла. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по состоянию на 8:00 27 ноября без электроэнергии остались около 190 тысяч абонентов, отключено 214 котельных.
Ранее Лайф рассказывал, что на южные регионы России обрушился сильнейший шторм. В Севастополе в результате стихии наблюдаются подтопления домов и перебои с подачей электричества, есть пострадавшие. Также стихия не прошла мимо Крыма и Краснодарского края. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин