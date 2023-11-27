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27 ноября, 07:14

Мегашторм оставил без света не менее 200 тысяч жителей ДНР

Пушилин: Значительное число абонентов в ДНР осталось без света из-за непогоды

Многие жители Донецкой Народной Республики остались сегодня утром без света из-за непогоды. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остаётся значительное количество абонентов", — написал он в телеграм-канале в понедельник, 27 ноября.

Пушилин добавил, что сейчас энергетики устраняют аварии и делают всё необходимое для того, чтобы нормализовать подачу света и тепла. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по состоянию на 8:00 27 ноября без электроэнергии остались около 190 тысяч абонентов, отключено 214 котельных.

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Ранее Лайф рассказывал, что на южные регионы России обрушился сильнейший шторм. В Севастополе в результате стихии наблюдаются подтопления домов и перебои с подачей электричества, есть пострадавшие. Также стихия не прошла мимо Крыма и Краснодарского края. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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