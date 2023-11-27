Мегашторм оставил без света не менее 200 тысяч жителей ДНР

"Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остаётся значительное количество абонентов", — написал он в телеграм-канале в понедельник, 27 ноября.

Пушилин добавил, что сейчас энергетики устраняют аварии и делают всё необходимое для того, чтобы нормализовать подачу света и тепла. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по состоянию на 8:00 27 ноября без электроэнергии остались около 190 тысяч абонентов, отключено 214 котельных.