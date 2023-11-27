Метель и гололедица: Синоптик назвал регионы, которые накроет опасная погода

В большинстве регионов европейской части России в понедельник, 27 ноября, ожидаются тревожные и опасные погодные условия. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе аномально холодная погода, а в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии будут ещё и сильный снег, метель и гололедица. Но особенно неспокойная погода будет в Центральном и Южном федеральных округах", — заявил метеоролог.

Собеседник информагентства отметил, что сильные осадки и ветер до 15-20 м/с со всеми вытекающими из этого явлениями прогнозируются во всех регионах Центрального федерального округа. Аналогичный прогноз был дан для Астраханской и Вологодской областей, а в Ростовской области и Ставрополье порывы ветра будут достигать 28 м/с.