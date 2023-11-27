Метель и гололедица: Синоптик назвал регионы, которые накроет опасная погода
Вильфанд предупредил об опасной погоде в европейской части России 27 ноября
В большинстве регионов европейской части России в понедельник, 27 ноября, ожидаются тревожные и опасные погодные условия. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В Северо-Западном федеральном округе аномально холодная погода, а в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии будут ещё и сильный снег, метель и гололедица. Но особенно неспокойная погода будет в Центральном и Южном федеральных округах", — заявил метеоролог.
Собеседник информагентства отметил, что сильные осадки и ветер до 15-20 м/с со всеми вытекающими из этого явлениями прогнозируются во всех регионах Центрального федерального округа. Аналогичный прогноз был дан для Астраханской и Вологодской областей, а в Ростовской области и Ставрополье порывы ветра будут достигать 28 м/с.
В Крыму ожидаются сильные снег и метель, а скорость ветра в горной местности на территории республики предполагается в районе 35-40 м/с. На территории Краснодарского края в ближайшие дни будет наблюдаться примерно такая же погода.
Лайф сообщал, что сильнейший шторм обрушился на южные регионы России. В Севастополе в результате стихии пострадало три человека, наблюдаются подтопления домов и перебои с подачей электричества. Также пострадал от стихии Крым и Краснодарский край. Мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан, а в ялтинском порту ураган вырвал от берега сухогрузную баржу. Кроме того, шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево.
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