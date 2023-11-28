Путин предупредил, что Россия будет расценивать вмешательство извне как агрессию
Россия будет расценивать как агрессию вмешательство извне в её внутренние дела. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора (ВРНС) во вторник, 28 ноября. Реагировать на это Москва будет соответствующим образом, предупредил глава государства.
"Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами", — подчеркнул Владимир Путин.
Ранее Путин во время выступления заявил, что правящие элиты Запада сделали официальной идеологией русофобию и другие формы расизма и неонацизма. По его словам, ненависть западных стран направлена на все народы России.