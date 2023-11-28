Муж "сбежал" от жены на пьянку через окно и только в больнице понял, почему это была плохая идея

28-летний москвич сбежал от жены на пьянку к друзьям через окно третьего этажа, сообщает SHOT. Тем не менее поход на вечеринку всё-таки пришлось отложить: мужчина понял, что ему срочно нужна помощь врачей, поднялся обратно в квартиру и вызвал себе скорую.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами рёбер, руки и ушибом грудной клетки.

Оказалось, что накануне вечером мужчина немного перебрал с алкоголем и разругался со своей женой, потому что она не пускала его к приятелям-собутыльникам. Супруга закрыла дверь изнутри, а ключи спрятала, поэтому мужчина решил пойти на радикальный шаг — чтобы всё-таки покинуть квартиру, выпрыгнул из окна.

Сейчас москвич находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.