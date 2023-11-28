Муж "сбежал" от жены на пьянку через окно и только в больнице понял, почему это была плохая идея
SHOТ: Москвич попал в реанимацию после "побега" от жены из окна 3-го этажа
28-летний москвич сбежал от жены на пьянку к друзьям через окно третьего этажа, сообщает SHOT. Тем не менее поход на вечеринку всё-таки пришлось отложить: мужчина понял, что ему срочно нужна помощь врачей, поднялся обратно в квартиру и вызвал себе скорую.
Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами рёбер, руки и ушибом грудной клетки.
Оказалось, что накануне вечером мужчина немного перебрал с алкоголем и разругался со своей женой, потому что она не пускала его к приятелям-собутыльникам. Супруга закрыла дверь изнутри, а ключи спрятала, поэтому мужчина решил пойти на радикальный шаг — чтобы всё-таки покинуть квартиру, выпрыгнул из окна.
Сейчас москвич находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
А ранее Лайф рассказывал другую печальную развязку одной семейной ссоры. Россиянину ампутировали пенис из-за ревнивой жены. Супруга надела ему на мужское достоинство "пояс верности" и выкинула ключи. Пока пара протрезвела и обратилась за помощью, драгоценное время было потеряно. Спасти мужчине самое дорогое врачи просто не успели.
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