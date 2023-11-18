Россиянка со страшными переломами сиганула в окно от мучителей, избивавших её на протяжении часа

В Карпинске Свердловской области женщина подверглась жестоким истязаниям и была вынуждена спасаться от мучителей через окно. Как пишет E1.ru, своей жизни чуть не лишилась 47-летняя Лариса, долгое время получавшая угрозы от сестры бывшего сожителя.

По словам племянника пострадавшей Андрея, в тот день её заманила к себе Ольга К. — нынешняя возлюбленная мужчины. Как только Лариса вошла в квартиру, дверь за ней захлопнулась, а из туалета вышла сестра сожителя Марина. Далее последовало жёсткое избиение.

"После часа издевательств одна из женщин достала нож и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный выход выжить для тёти был — выпрыгнуть", — добавил Андрей.

Пролетев три этажа, Лариса упала на снег, где пролежала ещё полчаса. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с переломами бедра, обоих локтей, стопы с раздроблением костей и сотрясением головного мозга. По словам самой пострадавшей, одна женщина била её, а вторая в это время закрывала рот.

Как сообщил изданию врио начальника МО МВД РФ "Краснотурьинский" Павел Зубков, решение по инциденту будет принято правоохранителями после выписки пострадавшей из больницы. Все участники опрошены, проводится проверка. По словам Андрея, изверги находятся на свободе.