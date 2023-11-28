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28 ноября, 14:39

Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз риса из России

Минсельхоз РФ призвал запретить вывоз риса с 1 января по 30 июня 2024 года

Министерство сельского хозяйства России призвало запретить с начала следующего года вывоз риса и рисовой крупы из страны. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", — сказано в документе, разработчиком которого является министерство.

При этом данный запрет не действует при вывозе риса в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также исключением является оказание гуманитарной помощи странам и вывоз риса в рамках международных межправительственных соглашений, а также транзитных перевозок. Кроме того, ограничения не относятся к перемещению продукции между частями России через территории других стран.

В проекте также указано, что данная мера не применяется к рису, который отправляется в качестве припасов для российских военных, а также в целях обеспечения деятельности организаций на Байконуре и на архипелаге Шпицберген. Кроме того, запрет не действует на рис, вывозимый физлицами для личного пользования.

Экономист объяснил, почему решено запретить вывоз риса из России

Экономист объяснил, почему решено запретить вывоз риса из России

Как сообщал Лайф, 29 июля Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря. Исключение составляют государства – участники ЕАЭС, а также Абхазия и Южная Осетия.

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ТАСС / Виталий Тимкив

Никита Осипов
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