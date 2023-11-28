Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз риса из России

Министерство сельского хозяйства России призвало запретить с начала следующего года вывоз риса и рисовой крупы из страны. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", — сказано в документе, разработчиком которого является министерство.

При этом данный запрет не действует при вывозе риса в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также исключением является оказание гуманитарной помощи странам и вывоз риса в рамках международных межправительственных соглашений, а также транзитных перевозок. Кроме того, ограничения не относятся к перемещению продукции между частями России через территории других стран.

В проекте также указано, что данная мера не применяется к рису, который отправляется в качестве припасов для российских военных, а также в целях обеспечения деятельности организаций на Байконуре и на архипелаге Шпицберген. Кроме того, запрет не действует на рис, вывозимый физлицами для личного пользования.