Патриарх Кирилл рассказал о молитвах за Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС) выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за работу на благо страны и подчеркнул, что молится, чтобы глава государства трудился дальше.

"Пусть Господь укрепляет ваши силы, силы ваших ближайших сотрудников, которые образуют эту единую команду для того, чтобы и далее вы продолжали свои труды на благо Отечества нашего российского, всего российского народа", — отметил он.

Напомним, что Всемирный русский народный собор — это международная общественная организация, которая была основана в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. По уставу ВРНС его главой является Патриарх Московский и всея Руси, по благословению и под председательством которого проводятся ежегодные соборные заседания. В них участвуют представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий РФ, а также преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.