Лиса Маня проверила ракету перед запуском с Байконура

На Байконуре идут последние приготовления к старту нового грузового корабля "Прогресс МС-25" в космос — его запустят уже через три дня, 1 декабря. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", активное участие в предполётной подготовке принимает и лисица по кличке Маня.

К слову, рыжая красавица давно стала знаменитостью на Байконуре. Маня не первый год присутствует на каждом пуске ракет, а также следит за работой космодрома. Тут её часто подкармливают и периодически устраивают фотосессии. Иногда она появляется вместе со своей сестричкой, но чаще Маня инспектирует космодром в одиночку.