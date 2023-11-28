Лиса Маня проверила ракету перед запуском с Байконура
Лиса Маня "проверила" ракету-носитель "Прогресса МС-25" перед пуском с Байконура
Лиса Маня. Обложка © Telegram / Я сказал "Поехали!"
На Байконуре идут последние приготовления к старту нового грузового корабля "Прогресс МС-25" в космос — его запустят уже через три дня, 1 декабря. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", активное участие в предполётной подготовке принимает и лисица по кличке Маня.
Ракету с кораблём "Прогресс МС-25" уже установили на стартовый комплекс. Видео © Telegram / "Роскосмос"
К слову, рыжая красавица давно стала знаменитостью на Байконуре. Маня не первый год присутствует на каждом пуске ракет, а также следит за работой космодрома. Тут её часто подкармливают и периодически устраивают фотосессии. Иногда она появляется вместе со своей сестричкой, но чаще Маня инспектирует космодром в одиночку.
Ранее Лайф писал, что российский "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором. В "Роскосмосе" уточнили, что после коррекции минимальная высота орбиты составила 419,1 километра, а максимальная — 436,1 километра.