Патриарх Кирилл: У России уже есть национальная идея, а идеология ей не нужна

Вводить единую идеологию в России не нужно, поскольку у граждан есть национальная идея. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе ненадёжно.

"Единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях. И наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает... В ответ на вопрошения ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть", — сказал патриарх на заседании Всемирного русского народного собора.