Патриарх Кирилл: У России уже есть национальная идея, а идеология ей не нужна
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Вводить единую идеологию в России не нужно, поскольку у граждан есть национальная идея. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе ненадёжно.
"Единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях. И наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает... В ответ на вопрошения ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть", — сказал патриарх на заседании Всемирного русского народного собора.
Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию России и закрепить её в Конституции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Бастрыкин всего лишь высказывал собственную точку зрения, а у Кремля позиции по этому вопросу нет, поскольку нет и обсуждений.