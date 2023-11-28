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28 ноября, 14:50

Патриарх Кирилл: У России уже есть национальная идея, а идеология ей не нужна

<p>Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Вводить единую идеологию в России не нужно, поскольку у граждан есть национальная идея. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе ненадёжно.

"Единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях. И наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает... В ответ на вопрошения ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь вновь повторить: она у нас и так уже есть", — сказал патриарх на заседании Всемирного русского народного собора.

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Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию России и закрепить её в Конституции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Бастрыкин всего лишь высказывал собственную точку зрения, а у Кремля позиции по этому вопросу нет, поскольку нет и обсуждений.

Александра Вишнякова
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