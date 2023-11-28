В Санкт-Петербурге продавцы энергетиков и зажигалок будут требовать паспорт
Продавцы энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков в Санкт-Петербурге будут иметь право требовать паспорт, чтобы убедиться, что покупателю уже есть 18 лет. Соответствующий законопроект рассмотрят в среду, 29 ноября, на заседании регионального заксобрания. Об этом заявил его председатель Александр Бельский.
"Региональным законодательством уже определено, что такие товары могут приобретать только совершеннолетние. Однако до сих пор продавцы в случае сомнений не могли требовать документ с датой рождения. Теперь этот недочёт предлагается устранить", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".
Бельский добавил, что новый законопроект призван защитить детей и должен помочь в борьбе против подростковой токсикомании и зависимости от энергетиков.
Ранее была названа категория людей, для которых энергетики сродни яду. Всё дело в том, что там высокая концентрация стимулирующих компонентов — кофеина, сахара и аминокислот.
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