В Санкт-Петербурге продавцы энергетиков и зажигалок будут требовать паспорт

Продавцы энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков в Санкт-Петербурге будут иметь право требовать паспорт, чтобы убедиться, что покупателю уже есть 18 лет. Соответствующий законопроект рассмотрят в среду, 29 ноября, на заседании регионального заксобрания. Об этом заявил его председатель Александр Бельский.

"Региональным законодательством уже определено, что такие товары могут приобретать только совершеннолетние. Однако до сих пор продавцы в случае сомнений не могли требовать документ с датой рождения. Теперь этот недочёт предлагается устранить", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".

Бельский добавил, что новый законопроект призван защитить детей и должен помочь в борьбе против подростковой токсикомании и зависимости от энергетиков.