Названа категория людей, для которых энергетик сродни яду

Несмотря на якобы безобидный состав энергетиков, они могут представлять серьёзную угрозу для организма из-за высокой концентрации стимулирующих компонентов — кофеина, сахара и аминокислот. Особенно употребление такого напитка противопоказано людям с болезнями сердца, предупредила врач Ольга Уланкина.

"Высокое содержание кофеина в крови способно вызывать повышение артериального давления и учащение сердечного ритма, что нежелательно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большое количество сахара приводит к гиперстимуляции нервной системы, а в долгосрочной перспективе — к проблемам с лишним весом", — рассказала она RT.

Если регулярное употребление энергетиков связано с нехваткой сил и слабой работоспособностью, необходимо заняться поиском альтернативных методов поддержания бодрого духа. В противном случае велик риск возникновения зависимости, считает врач.

"Добавить бодрости помогут натуральные соки и смузи из овощей, ягод и фруктов. Они обогащают организм витаминами, минералами и другими питательными веществами, необходимыми для нормальной работы", — резюмировала собеседница издания, напомнив о важности здорового сна и физкультуры.