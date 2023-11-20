Врач рассказала, чем кишат жестяные банки с напитками Врач Тимощенко: Напитки в банках могут стать причиной опасных инфекций 20 ноября, 10:54 Напитки в банках могут стать причиной опасных инфекций. Обложка © Unsplash

Напитки в жестяных банках — очень удобный вариант, их можно пить на ходу и в любом месте, однако эта упаковка может таить и некоторые опасности, в частности бактерии и вещество бисфенол А.

Как рассказала Лайфу терапевт Анастасия Тимощенко, в процессе хранения банки могут загрязняться, в том числе и от находящихся на складах грызунов. Проведённые микробиологические исследования подтверждают также высокое бактериальное обсеменение таких банок, что может стать причиной опасных инфекций.

Бисфенол А может утекать из жестяных банок в напиток и способствовать повышению артериального давления Анастасия Тимощенко Терапевт

Ещё одна опасность может исходить от вещества под названием бисфенол А: оно в минимальных концентрациях используется в эпоксидных прокладках алюминиевых банок для защиты от загрязнения.

"В минимальных количествах бисфенол А может утекать в напиток и способствовать повышению артериального давления при употреблении в больших количествах напитков из жестяных банок", — рассказала собеседница Лайфа.

А вот опасность алюминия, по её словам, крайне преувеличена. Однако всё же минимальное попадание его в напиток не исключено, но это никаких рисков для здоровья не представляет.

Чтобы оградить себя от всех вышеперечисленных неприятностей, Тимощенко советует переливать напитки в стаканы, использовать трубочки, протирать банки водой или антисептическим раствором, ну и не злоупотреблять такими продуктами.

А ранее Лайф рассказал о продуктах и напитках, которые мы употребляем каждый день, но они являются прямой дорогой к тромбам. Дело в том, что они способствуют сгущению крови.

Авторы Андрей Горяничев