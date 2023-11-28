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28 ноября, 15:47

Россия уведомила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

РФ сообщила Японии о прекращении действия договора по ядерному оружию с 21 мая

Российская сторона уведомила Японию о намерении прекратить действие соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. Там отметили, что такое решение было принято из-за недружественной позиции Токио.

"В условиях откровенно антироссийской политики, включая реализацию санкционных и иных мер, <...> а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим интересы нашей нацбезопасности, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что соглашение прекратит своё действие с 21 мая 2024 года, тогда же и истекает срок его действия.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Россия вышла из соглашения с Японией о сотрудничестве в уничтожении ядерного оружия. Сам документ стороны подписали ещё 13 октября 1993 года.

Кисида испугался нависшей над Японией величайшей угрозы из-за России и Китая

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Vk / Минобороны России

Наталья Исакова
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