Россия уведомила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

Российская сторона уведомила Японию о намерении прекратить действие соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. Там отметили, что такое решение было принято из-за недружественной позиции Токио.

"В условиях откровенно антироссийской политики, включая реализацию санкционных и иных мер, <...> а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим интересы нашей нацбезопасности, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что соглашение прекратит своё действие с 21 мая 2024 года, тогда же и истекает срок его действия.