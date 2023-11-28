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28 ноября, 15:16

На Кубани на побережье нашли неизвестный беспилотник

Оперштаб Кубани сообщил об обнаружении БПЛА на побережье в Ейском районе

В Краснодарском крае на побережье Ейского района нашли беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

"По информации Администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат", — говорится в телеграм-канале оперштаба.

На место инцидента выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки. В результате происшествия нет пострадавших и повреждения инфраструктуры, добавили в оперштабе.

Город Ейск находится на берегу Азовского моря, расстояние до линии фронта в ДНР составляет менее 200 километров.

Момент уничтожения украинского БПЛА в Рязанской области попал на видео

Момент уничтожения украинского БПЛА в Рязанской области попал на видео

Ранее Лайф писал, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью. Накануне утром его сбили в Каменском районе.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Никита Никонов
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