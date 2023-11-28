На Кубани на побережье нашли неизвестный беспилотник
Оперштаб Кубани сообщил об обнаружении БПЛА на побережье в Ейском районе
В Краснодарском крае на побережье Ейского района нашли беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
"По информации Администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат", — говорится в телеграм-канале оперштаба.
На место инцидента выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки. В результате происшествия нет пострадавших и повреждения инфраструктуры, добавили в оперштабе.
Город Ейск находится на берегу Азовского моря, расстояние до линии фронта в ДНР составляет менее 200 километров.
Ранее Лайф писал, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью. Накануне утром его сбили в Каменском районе.
Getty Images / Ethan Miller