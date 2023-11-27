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27 ноября, 20:37

Момент уничтожения украинского БПЛА в Рязанской области попал на видео

SHOT: Уничтожение украинского дрона в районе Рязанского НПЗ попало на видео

Украинский беспилотник в Рязанской области был сбит недалеко от территории местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, в чьём распоряжении оказалось видео момента уничтожения дрона.

Момент уничтожения украинского беспилотника в Рязанской области вечером 27 ноября. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах можно увидеть объект в небе, который в итоге был обнаружен и оперативно сбит российскими силами. По словам очевидцев, беспилотник уничтожили в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который занимается производством бензина, дизеля, керосина и мазута. Недалеко находится и местный аэродром.

Украинский беспилотник уничтожен над Смоленской областью

Украинский беспилотник уничтожен над Смоленской областью

Лайф сообщал, что ранее средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. Попытка киевского режима совершить атаку на территорию России была пресечена вечером 27 ноября. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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