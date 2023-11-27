Момент уничтожения украинского БПЛА в Рязанской области попал на видео
SHOT: Уничтожение украинского дрона в районе Рязанского НПЗ попало на видео
Украинский беспилотник в Рязанской области был сбит недалеко от территории местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, в чьём распоряжении оказалось видео момента уничтожения дрона.
Момент уничтожения украинского беспилотника в Рязанской области вечером 27 ноября. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах можно увидеть объект в небе, который в итоге был обнаружен и оперативно сбит российскими силами. По словам очевидцев, беспилотник уничтожили в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который занимается производством бензина, дизеля, керосина и мазута. Недалеко находится и местный аэродром.
Лайф сообщал, что ранее средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. Попытка киевского режима совершить атаку на территорию России была пресечена вечером 27 ноября. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
t.me / SHOT