Момент уничтожения украинского БПЛА в Рязанской области попал на видео

Украинский беспилотник в Рязанской области был сбит недалеко от территории местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, в чьём распоряжении оказалось видео момента уничтожения дрона.

Момент уничтожения украинского беспилотника в Рязанской области вечером 27 ноября. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах можно увидеть объект в небе, который в итоге был обнаружен и оперативно сбит российскими силами. По словам очевидцев, беспилотник уничтожили в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который занимается производством бензина, дизеля, керосина и мазута. Недалеко находится и местный аэродром.